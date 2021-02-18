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08:51 18.02.2021

Премьер Грузии Гахария заявил об отставке

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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил в четверг, что уходит с должности в связи с неисполнением решения суда о задержании лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия, сообщает корреспондент "Интерфакса".

По его словам, исполнение этого решения угрожает безопасности многих граждан.

Ранее в четверг сотрудники полиции не смогли пройти в офис оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" в Тбилиси, где находится Мелия, в отношении которого суд принял решение об аресте.

По сообщениям грузинских СМИ, в офисе ЕНД находятся около 200 человек, в том числе лидеры других оппозиционных партий. Сторонники Мелия намерены препятствовать полицейской операции по его задержанию.

Лидер оппозиционной партии заявил, что он отказывается добровольно выполнять решение суда об аресте.

Накануне Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Мелия с уплаты залога на предварительное заключение.

Два года назад суд обязал лишенного депутатского иммунитета лидера ЕНД внести залог в размере 30 тысяч лари (около $9 тыс.) и приговорил его к ограничению свободы с условием постоянного ношения электронного браслета по делу об организации беспорядков 20 июня 2019 года, когда сотни радикально настроенных оппозиционеров попытались ворваться в парламент.

В октябре 2020 года Мелия вновь был избран в парламент. На одном из митингов оппозиции 1 ноября минувшего года он публично отстегнул с руки электронный браслет и бросил его в толпу. В связи с этим суд в ноябре 2020 года пересмотрел прежнее решение и увеличил сумму залога еще на 40 тысяч лари (около $12 тыс.), обязав Мелия в течение 50 дней внести залог. Оппозиционный лидер решение суда не выполнил.

МВД Грузии в четверг призвало сторонников оппозиции не препятствовать задержанию Мелия.

"Мы призываем представителей политической партии и их сторонников воздерживаться от насильственных действий и не препятствовать полиции в исполнении решения суда", - говорится в заявлении ведомства.

В документе отмечается, что по Конституции Грузии исполнение судебных решений является обязательным для всех граждан и невыполнение судебного решения или воспрепятствование его исполнению влечет ответственность по закону.

"Любая попытка насилия будет немедленно пресечена полицией, и любое лицо, нарушившее общественный порядок, будет привлечено к ответственности по всей строгости закона", - говорится в заявлении МВД.

Теги: #грузия #отставка #премьер
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