Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Новомихайловка. Вблизи населенного пункта Славное противник применил против украинских воинов автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Южного, а неподалеку Шумел совершили обстрел украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

"С начала текущих суток, 18 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.