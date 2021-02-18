События

06:54 18.02.2021

В Госпотребслужбе рассказали, на что чаще всего жалуются украинцы

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В 2020 году в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей поступило более 20,9 тыс предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей.

"Наибольшее количество (41,5%) потребителей жаловались на качество непродовольственных товаров. Также большое количество обращений (29,5%) касалась качества жилищно-коммунальных услуг. 5,1% потребителей были недовольны качеством продовольственных товаров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2020 году Госпотребслужба проверила безопасность товаров, предоставления услуг (работ) на сумму более 72,8 млн грн. Упразднено приобретение и использование населением Украины недоброкачественных продовольственных, непродовольственных товаров и услуг (работ) на сумму более 35,6 млн грн. (48,9%). Потребителям возвращено 10,2 млн грн за некачественные товары и предоставленные услуги.

"Каждый имеет право на получение качественных и безопасных товаров и услуг, - отмечает Председатель Держпродспоживслужбы Владислава Магалецкая. - Уже сейчас мы работаем над упрощением процедуры защиты прав для потребителей. Речь идет, прежде всего, об эффективной коммуникации в digital", - подчеркнули в ведомстве.

Теги: #госпотребслужба #украина #жалобы
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