Послом США в Китае может стать бывший замгоссекретаря Бернс

Экс-заместитель госсекретаря США Николас Бернс является ведущим претендентом на пост посла в Китае, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников телеканала, администрация президента Джо Байдена хочет, чтобы пост посла в Китае занял человек , имеющий большой дипломатический опыт. Бернс соответствует этому критерию, отметили они.

Бернс с 2001 по 2005 год являлся постоянным представителем США при НАТО. С 2005 по 2008 год он занимал пост заместителя государственного секретаря США по вопросам политики.

Ранее Байден заявлял, что он не будет строить отношения с Китаем по образцу своего предшественника Дональда Трампа.

"Я не намерен строить эти отношения так, как это делал Трамп. Мы собираемся фокусироваться на международных правилах", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

В то же время, американский президент подчеркнул: "Нам нужно, чтобы не было конфликта, но между нами будет существовать предельная конкуренция".

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты выступают за сотрудничество с Китаем по ряду вопросов, представляющих общий интерес, но отметил, что в отношениях между двумя странами сохраняются проблемы, требующие решения.

"В наших отношениях есть все чаще встречающиеся аспекты враждебности. Есть аспекты конкуренции. Есть также и аспекты сотрудничества", - сказал он на брифинге в Госдепе США.

В то же время он отметил, что отношения с Китаем для США "возможно, являются самыми важными отношениями из всех, которые у нас есть в мире".