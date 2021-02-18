В Каневе до конца 2021 г. достроят Шевченкоский культурный центр

В Каневе (Черкасская обл.) до конца 2021 г планируют достроить Шевченкоский культурный центр, сообщила пресс-служба Черкасской ОГА.

"В планах - завершить этот объект в этом году. Работаем сейчас над концепцией. Но в целом хотим, чтобы этот объект стал центром Шевченковской творчества, чтобы там происходили шевченковские дни, которые проходят в Киеве. Хотим, чтобы там размещалась экспозиция работ Тараса Шевченко. Также важно, чтобы в заведении каневские дети занимались в различных кружках, развивая таким образом внешкольное образование. В центре должна кипеть жизнь", - отметил глава ОГА Александр Скичко.

Кроме того, среди приоритетов в рамках "Большого строительства" на 2021г. также Дом культуры в Умани, реконструкция незавершенного здания крытого бассейна гимназии имени С.Д. Скляренко в Золотоноше, медицинские амбулатории.

Относительно "Большого строительства" дорог, то в 2021г. планируют восстановить около 150 км дорожного полотна.

"Окончательная сумма будет определена в соответствии с Порядком направления средств государственного дорожного фонда, утвержденного Постановлением КМУ. На восстановление дорог местного значения имеем сейчас 599,3 млн грн", - подчеркнули в пресс-службе ОГА.