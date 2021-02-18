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04:30 18.02.2021

На Буковине выявлено 436 новых случаев коронавируса

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В Черновицкой области за сутки зафиксировали 436 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 153 человека, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в среду инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 17 февраля, за последние сутки 153 человека выздоровели, 43 311 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 49 963 случая болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 942 человека.

 

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина
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