На Буковине выявлено 436 новых случаев коронавируса

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 436 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 153 человека, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в среду инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 17 февраля, за последние сутки 153 человека выздоровели, 43 311 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 49 963 случая болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 942 человека.