В Ивано-Франковске развернут первый мобильный COVID-госпиталь

В Ивано-Франковской области развернут мобильный госпиталь для больных коронавирус пациентов. Большинство больниц Ивано-Франковской области, которые должны принимать COVID-больных, переполнены. За минувшие сутки выявлено 646 новых случаев заболеваемости СOVID-19. Это самое большое количество больных среди всех регионов Украины.

Как сообщает пресс-служба Ивано-Франковской обласной государственной администрации, в Украине впервые развернут временный госпиталь для лечения больных COVID-19. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям области.

Сообщается, что главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который с рабочей поездкой находится в Прикарпатье, провел внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по стабилизации положения, связанного с распространением коронавируса.

Также отмечается, что мобильный госпиталь создадут на базе Богородчанской больницы, Лисецкий больницы, Верховинского многопрофильной больницы и Заболотовская многопрофильной больницы.

"Система медицинской помощи области небезгранична. Поэтому без введения более жестких противоэпидемических мероприятий распространение коронавируса сдержать невозможно", - подчеркнул Виктор Ляшко.

По его словам, в Прикарпатье необходимо дополнительно развернуть еще около 600 койко-мест, обеспечить их кислородом и квалифицированным медицинским персоналом.