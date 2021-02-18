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01:42 18.02.2021

Суд оставил подозреваемого в подготовке убийства чиновника СБУ под стражей

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Суд оставил подозреваемого в подготовке убийства чиновника СБУ под стражей

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей для Юрия Расюка, подозреваемого в подготовке убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, информирует в Фейсбуке пресс служба суда.

"17 февраля 2021г коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах подозреваемого Г. на постановление следственного судьи Шевченковского райсуда от 23 января 2021, которой удовлетворено ходатайство прокурора Офиса генпрокурора и применены к подозреваемому Р. меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 21 марта 2021г включительно, без определения размера залога. По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 23 января 2021 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

 

Теги: #подозреваемый #сбу #украина #суд
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