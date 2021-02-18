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00:00 18.02.2021

Из Сербии в Черногорию доставлены первые 2 тыс. доз вакцины "Спутник V"

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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в ночь на четверг прибыла в Черногорию на самолете сербского правительства, на котором в страну доставлены 2 тыс. доз российской вакцины "Спутник V", сообщает сербская телерадиокомпания РТС.

"Я доставила первые 2 тыс. доз", - сказала она журналистам по прилету, отметив, что речь идет о небольшом количестве, однако достаточном для того, чтобы вакцинировать медиков, работающих в красной зоне, и домах престарелых.

По ее словам, этот груз предназначен для тех, кто работает на передовой.

Брнабич добавила: "Скоро мы увидим, как доставят вторую партию".

Всего Сербия направит в дар Черногории 4 тыс. доз "Спутника V".

Премьер Сербии подчеркнула, что Белград делает все возможное для того, чтобы в сложных условиях оказать помощь странам региона.

"Этим жестом мы хотим продемонстрировать лишь желание продвигать связи с Черногорией вперед и открыть еще одну новую главу в отношениях Сербии и Черногории для того, чтобы у нас были наилучшие отношения, которые существуют между самыми близкими друзьями. И я надеюсь на прогресс", - заявила глава сербского правительства.

Теги: #черногория #спутник #поставка
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