Кабмин утвердил замглавы ОПУ и советника премьер-министра представителями государства в набсовет аэропорта "Борисполь"

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил двух представителей государства в наблюдательный совет международного аэропорта "Борисполь".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" министр инфраструктуры Владислав Криклий, ими стали замглавы Офиса президента Юлия Свириденко и советник премьера-министра Андрей Щепяк.

Ранее Криклий сообщал, что в настоящее время в составе набсовета "Борисполя" один человек. После доукомплектации набсовета, планируется дать старт отбору руководителя аэропорта.