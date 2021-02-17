Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии
Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии, вакцинация начнется до конца недели, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Думаю, что первое, с чего мы начнем вакцинироваться, это именно вакцина компания AstraZeneca, которая производится Serum Institute (Индия)", - сказал он в эфире телеканала "Украина24" в среду вечером.
Степанов уточнил, что 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину до конца недели.
"До конца недели они должны быть уже в Украине. Там решаются вопросы логистики, отгрузки непосредственно из Индии, фрахт самолета и прочее", - сказал он.
Он напомнил, что вопросами логистики занимается британское закупочное агентство Crown Agents, однако Минздрав находится на постоянной связи с производителем вакцины Serum Institute.