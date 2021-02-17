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21:57 17.02.2021

Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии

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Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии

Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии, вакцинация начнется до конца недели, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Думаю, что первое, с чего мы начнем вакцинироваться, это именно вакцина компания AstraZeneca, которая производится Serum Institute (Индия)", - сказал он в эфире телеканала "Украина24" в среду вечером.

Степанов уточнил, что 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину до конца недели.

"До конца недели они должны быть уже в Украине. Там решаются вопросы логистики, отгрузки непосредственно из Индии, фрахт самолета и прочее", - сказал он.

Он напомнил, что вопросами логистики занимается британское закупочное агентство Crown Agents, однако Минздрав находится на постоянной связи с производителем вакцины Serum Institute.

Теги: #вакцинация #степанов #украина #astrazeneca
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