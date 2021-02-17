Фракция "Голос" в Киевсовете исключила из своего состава депутата Богатова

Политсовет партии "Голос" рекомендовала исключить Константина Богатова из состава фракции в Киевсовете.

Такое решение принято после инцидента, произошедшего в арт-центре "Братислава" между депутатом и стендап-комиком Владом Капицей, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь партии "Голос" Ярема Дух.

"Константин Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция "Голоса" в Киевсовете против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не будет терпеть таких действий", – отметил Дух.

Также он уточнил, что Богатов отказался добровольно сложить мандат, поэтому "Голос" рассматривает возможность отозвать его согласно решению громады.

"Нам неприятно принимать такое решение, но, по нашему мнению, это единственный правильный выход. Мы благодарим г-ну Константину за его многолетние проекты для общины Киева и надеемся, что он делами восстановит свою репутацию", – добавил пресс-секретарь политсилы.