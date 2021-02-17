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21:48 17.02.2021

Через полгода после первой кампании вакцинации от COVID-19 может понадобиться еще одна кампания

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Через полгода после первой кампании вакцинации от COVID-19 может понадобиться еще одна кампания

Через полгода после проведения первой кампании вакцинации от COVID-19 может понадобиться еще одна кампания, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

"Важно не столько, когда будет сделана первая прививка. Важно, что нужно очень быстро провести всю вакцинальную кампанию первой волны,  потому, что COVID-19 в ближайшее время никуда не денется, и после того как будет сделана первая прививка, примерно через полгода – девять  месяцев, нужно будет сделать вторую вакцинацию. Я имею в виду, второй раз вакцинировать, чтобы не заболеть", - сказал он в эфире телеканала "Украина24" в среду.

Теги: #вакцинация #украина #минздрав #кампании
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