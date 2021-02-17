Зеленский доволен работой делегации Украины на последней сессии ПАСЕ – Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, Министерства иностранных дел и Офиса президента деятельность Украины в ПАСЕ.

Как сообщает пресс-служба лавы государства, в ходе встречи глава постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева рассказала, что последняя поездка украинской делегации была очень результативной. Основным достижением она назвала обжалование полномочий делегации РФ в ПАСЕ предоставленными фактами нарушений, которые происходят не только в Украине, но и в других государствах.

Кроме того, Мезенцева подчеркнула, что генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич собирается посетить Украину.

"Для нас принципиальный вопрос - объяснить в ПАСЕ, что такое "Крымская платформа", и пригласить мировое сообщество присоединиться к восстановлению международного закона и территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметил Зеленский.

Отмечается, что приглашение в "Крымскую платформу" приветствовало немало стратегических и международных друзей Украины, в частности страны Балтии, Турция, Азербайджан, Дания, Швеция, Германия и многие другие.

По словам Мезенцевой, Украина в ПАСЕ перестает быть страной "одного вопроса" и проявляет инициативу диалога по многим вопросам международной повестки дня. В частности, страна активно участвует в продвижении "экологической демократии".

Зеленский отметил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека по правилам, действующим в европейских институциях, и в кратчайшие сроки Украину в ЕСПЧ будет представлять высококвалифицированный судья с международным опытом.