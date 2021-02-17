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21:04 17.02.2021

Генсек НАТО Столтенберг предложит лидерам на саммите пересмотреть и обновить стратегическую концепцию организации

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Генсек НАТО Столтенберг предложит лидерам на саммите пересмотреть и обновить стратегическую концепцию организации

На предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе в этом году, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг намерен предложить лидерам стран-членов организации пересмотреть и обновить стратегическую концепцию организации.

Свою уже известную позицию по этому вопросу он вновь подтвердил в среду в Брюсселе в ходе видео-пресс-конференции, которая состоялась по окончанию первого дня видео-конференции министров обороны Североатлантического альянса.

"Я предложу главам государств и правительств, когда они соберутся позже в этом году, что они должны согласиться обновить стратегическую концепцию НАТО. Я так считаю, потому что для этого пришло время. У нас есть стратегическая концепция, которую мы одобрили в 2010 году. Эта концепция хорошо нам послужила. Но с тех пор среда безопасности, с которой мы сталкиваемся, изменилась фундаментально", - пояснил Столтенберг свою позицию.

В качестве примера он отметил, что в действующей стратегической концепции "мы не отреагировали на смещение баланса силы и последствия в сфере безопасности, вызванные подъемом Китая, едва упомянули изменения климата – а это серьезный увеличитель кризиса, который реально влияет на нашу безопасность".

"В новой стратегической концепции мы должны отреагировать на это. Также в 2010 мы работали над тем, чтобы создать, как мы тогда это называли, стратегическое партнерство с Россией. С тех пор мы видим, как Россия ответственна за агрессивные действия по отношению к своим соседям, незаконную аннексию Крыма. Вещи фундаментально изменились. Поэтому мы должны обновить стратегическую концепцию, мы должны еще раз подтвердить наши основные ценности. Это – идея, которая широко поддерживается союзниками, и я надеюсь, что главы государств и правительств, когда они соберутся в этом году, согласятся начать процесс и поручить мне работать над пересмотром и обновлением стратегической концепции альянса", - детализировал Столтенберг.

Кроме того, по словам генсека Североатлантического альянса, он "выдвинул ряд амбициозных предложений по подготовке к нашему саммиту, которые охватывают такие ключевые области, как "укрепление приверженности сдерживанию и обороне за счет стимулирования союзников к увеличению потенциала и обеспечению более справедливого распределения бремени, повысить уровень амбиций, когда речь идет об устойчивости, больше развивать трансатлантическое сотрудничество в области оборонных инноваций с тем, чтобы альянс сохранял свое технологическое превосходство".

"Мои предложения также включают улучшение нашей способности обучать и наращивать потенциал в странах-партнерах НАТО, потому что это более устойчивый способ внести свой вклад в стабильность в нашем районе и в борьбе с терроризмом", - сообщил Столтенберг.

В то же время он отметил, что Альянсу необходимо укреплять политическое и практическое сотрудничество с демократическими единомышленниками по всему миру.

"Таким образом, мы можем защитить основанный на правилах порядок, который подрывается странами, не разделяющими наших ценностей, такими как Россия и Китай", - подчеркнул генсек альянса.

Как сообщалось, на саммите в Лондоне в декабре 2019 года лидеры альянса дали поручение генсеку провести процесс переосмысления организации с тем, чтобы сделать альянс сильнее политически и в военном отношении, так называемый процесс "НАТО-2030". С этой целью Столтенберг создал группу экспертов, которая в декабре прошлого года передала свои рекомендации. В настоящее время генсек альянса еще проводит консультации с представителями различных кругов, включая молодежь, бизнес.

Кроме того, он заверил, что в своем докладе о будущем НАТО-2030 будут отражены интересы стран-партнеров, включая Украину и Грузию.

Теги: #концепция #нато
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