События

21:02 17.02.2021

В США обвинили хакеров из КНДР в попытке украсть $1,3 млрд

1 мин читать
В США обвинили хакеров из КНДР в попытке украсть $1,3 млрд

Минюст США считает, что они действовали, в том числе, с российской территории

Американские власти обвиняют трех хакеров из КНДР в попытке кражи через интернет $1,3 млрд, сообщает в среду Минюст США.

"Три северокорейских хакера приняли участие в масштабном сговоре, в рамках которого были проведены разрушительные кибератаки. Они были нацелены на кражу и вымогательство $1,3 млрд... Жертвами были компании и финансовые структуры", - отмечается в пресс-релизе министерства. В нем указывается, что атаки были нацелены не на какую-то отдельную страну, а на государства по всему миру.

"В обнародованных сегодня материалах обвинения указывается, что хакеры из КНДР, используя не оружие, а клавиатуру, крали электронные кошельки, криптовалюту, а не мешки с деньгами. Северокорейские хакеры на сегодняшний день - самые крупные "грабители банков" в мире", - отметил помощник генпрокурора США Джон Демерс.

Минюст США отмечает, что хакеры работали не только с территории КНДР, "но и из других стран, включая Китай и Россию". Министерство не уточняет, какую часть обозначенной суммы хакерам удалось украсть.

Теги: #сша #кндр #хакеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:43 17.02.2021
США пока исходят из "вероятного российского происхождения" авторов недавней хакерской атаки на SolarWinds

США пока исходят из "вероятного российского происхождения" авторов недавней хакерской атаки на SolarWinds

18:19 17.02.2021
США приветствуют честные и прозрачные выборы председателя набсовета НОТУ

США приветствуют честные и прозрачные выборы председателя набсовета НОТУ

15:25 17.02.2021
В Киеве разоблачили хакеров, взламывавших серверы европейских и американских компаний

В Киеве разоблачили хакеров, взламывавших серверы европейских и американских компаний

15:24 17.02.2021
Большинство американцев предпочли вернуться на работу вместо дополнительных пособий - исследование

Большинство американцев предпочли вернуться на работу вместо дополнительных пособий - исследование

09:21 17.02.2021
Ситуация с COVID-19 в США может нормализоваться к следующему Рождеству - Байден

Ситуация с COVID-19 в США может нормализоваться к следующему Рождеству - Байден

06:24 17.02.2021
Байден грозит Китаю последствиями за нарушения прав человека

Байден грозит Китаю последствиями за нарушения прав человека

05:26 17.02.2021
Более 600 млн доз вакцины против COVID-19 будет доступно в США к концу июля – Байден

Более 600 млн доз вакцины против COVID-19 будет доступно в США к концу июля – Байден

03:25 17.02.2021
Джулиани не представляет Трампа в юридических вопросах, сообщил советник экс-президента

Джулиани не представляет Трампа в юридических вопросах, сообщил советник экс-президента

02:18 17.02.2021
Трамп считает, что Республиканской партии следует избавиться от сенатора Макконнелла

Трамп считает, что Республиканской партии следует избавиться от сенатора Макконнелла

17:43 16.02.2021
Байден надеется сделать более 100 млн прививок от COVID-19 за первые сто дней президентства

Байден надеется сделать более 100 млн прививок от COVID-19 за первые сто дней президентства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская делегация в ТКГ: Представитель РФ не смог ответить на вопрос Кравчука о допуске инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории

Обновленное карантинное зонирование начнет действовать в Украине с 24 февраля

Полиция усилит меры безопасности для недопущения провокаций на акциях в годовщину трагических событий на Майдане

На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за "критической ситуации" с коронавирусом

Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский доволен работой делегации Украины на последней сессии ПАСЕ – Офис президента

Генсек НАТО Столтенберг предложит лидерам на саммите пересмотреть и обновить стратегическую концепцию организации

В оккупированном Крыму арестованы шестеро предполагаемых участников "Хизб ут-Тахрир"

Казахстан планирует рассекретить геологическую информацию по редкоземам

Профильный комитет рекомендует Раде принять в целом законопроекты об изменениях в законы об открытости размеров зарплаты в госкомпаниях и "О культуре"

Украинская делегация в ТКГ: Представитель РФ не смог ответить на вопрос Кравчука о допуске инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории

РФ обязана исполнить решение ЕСПЧ по Навальному на основании международных обязательств - адвокат

Более 200 свиней погибло при пожаре на ферме – полиция

Украина и Северная Македония договорились развивать туризм

Супруг британской королевы госпитализирован не из-за COVID-19 - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА