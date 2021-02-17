В США обвинили хакеров из КНДР в попытке украсть $1,3 млрд

Минюст США считает, что они действовали, в том числе, с российской территории

Американские власти обвиняют трех хакеров из КНДР в попытке кражи через интернет $1,3 млрд, сообщает в среду Минюст США.

"Три северокорейских хакера приняли участие в масштабном сговоре, в рамках которого были проведены разрушительные кибератаки. Они были нацелены на кражу и вымогательство $1,3 млрд... Жертвами были компании и финансовые структуры", - отмечается в пресс-релизе министерства. В нем указывается, что атаки были нацелены не на какую-то отдельную страну, а на государства по всему миру.

"В обнародованных сегодня материалах обвинения указывается, что хакеры из КНДР, используя не оружие, а клавиатуру, крали электронные кошельки, криптовалюту, а не мешки с деньгами. Северокорейские хакеры на сегодняшний день - самые крупные "грабители банков" в мире", - отметил помощник генпрокурора США Джон Демерс.

Минюст США отмечает, что хакеры работали не только с территории КНДР, "но и из других стран, включая Китай и Россию". Министерство не уточняет, какую часть обозначенной суммы хакерам удалось украсть.