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20:47 17.02.2021

В оккупированном Крыму арестованы шестеро предполагаемых участников "Хизб ут-Тахрир"

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В оккупированном Крыму арестованы шестеро предполагаемых участников "Хизб ут-Тахрир"

Шестеро жителей Крымского полуострова, которых ФСБ России считает организаторами или участниками "Хизб ут-Тахрир", отправлены под арест по решению двух судов, сообщили адвокаты.

Среди фигурантов дела - Азамат Эюпов, Ленур Сейдаметов, Эрнест Ибрагимов, Олег Федоров, Тимур Ялкабов и Яшар Шихаметов.

Материалы по пятерым задержанным рассматривались в Киевском районному "суде" оккупированного Симферополя, еще по одному - в Ленинском районном "суде" Севастополя. Все мужчины арестованы на 1 месяц 29 суток, до 15 апреля. Адвокаты будут обжаловать постановления "судов".

На сайте Киевского районного "суда" Симферополя содержится информация об аресте 5 человек без упоминания их фамилий. "Двое обвиняются в совершении преступления, предусмотренных ч.1 ст. 30, ст. 278 УК РФ, т.е. покушение на насильственный захват власти или насильственное удержание власти", - говорится также в пресс-релизе.

"Киевский районный суд Симферополя вынес решение - поместить Федорова, Ибрагимова и Ялкабова под арест в СИЗО до 15 апреля", - сказал адвокат Эмиль Курбединов, представлявший на заседаниях интересы первых двоих.

"Киевский райсуд Симферополя постановил заключить под стражу Эюпова на 1 месяц и 29 дней. Буду обжаловать", - сказал его адвокат Сияр Панич.

Также этот "суд" арестовал Сейдаметова.

Ленинский районный "суд" Севастополя постановил отправить в СИЗО Шихаметова. "Моего подзащитного - индивидуального предпринимателя, 1970 года рождения, - суд решил заключить под стражу на 1 месяц 29 суток, по 14 апреля", - сказал адвокат Алексей Ладин.

Двое из шести арестованных - Ялкабов и Эюпов - проходят по части 1 статьи 205.5 УК России (организация террористической организации), оставшиеся четверо - по части 2 той же статьи (участие в террористической организации).

"Они себя виновными не признают, говорят, что к ним должны применять четвертую Женевскую конвенцию 1949 года - как к гражданам Украины, говорят, что это политическое преследование", - сказал адвокат Курбединов.

Обыски проходили утром 17 февраля в пяти регионах аннексированного полуострова: Бахчисарае, Белогорске, Симферополе, в Советском районе и в окрестностях Севастополя, сообщила ранее агентству адвокат Лиля Гемеджи.

ФСБ относительно событий в Крыму пока никакого комментария не давала.

На территории Крыма после его аннексии Россией в 2014 году регулярно проводятся обыски в домах сторонников "Хизб ут-Тахрир". "Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана в этой стране террористической организацией и запрещена.

Теги: #крым #экстремисты #россия #аресты
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