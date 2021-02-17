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20:43 17.02.2021

США пока исходят из "вероятного российского происхождения" авторов недавней хакерской атаки на SolarWinds

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США пока исходят из "вероятного российского происхождения" авторов недавней хакерской атаки на SolarWinds

Белый дом пока не определил, кто стоит за масштабной хакерской атакой на компанию SolarWinds, полагают, что, вероятно, речь идет о людях, связанных с Россией, заявила заместитель советника президента США по нацбезопаности Энн Ньюбергер.

"Разведслужбы продолжают выяснять, кто стоит за этим. Пока этот процесс не будет завершен, я буду говорить, что за атакой стоят... действующие лица, вероятно, российского происхождения", - сказала она журналистам на брифинге в Вашингтоне.

Ньюбергер пояснила, что хакеры "предприняли немалые усилия, чтобы замести следы".

"Считаем, что на планирование операции у них ушло несколько месяцев", - добавила она.

По словам советника президента, по последним данным, от атаки пострадали девять федеральных ведомств США, а также - около сотни частных компаний.

В декабре американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.

Президент США Джо Байден в декабре пообещал не оставлять без ответа эту серию кибератак. При этом он выразил недовольство в связи с тем, что его предшественник Дональд Трамп так и не определил, кто стоял за кибератаками и не воспрепятствовал их проведению.

Байден тогда подчеркнул, что, когда США окончательно определят, кто несет ответственность за эти кибератаки, у Вашингтона будет много вариантов действий. Однако Байден не стал уточнять, что именно может предпринять Вашингтон.

В свою очередь бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что недавняя кибератака на американские федеральные ведомства не такая страшная, как о ней сообщали СМИ.

Теги: #сша #россия #хакеры
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