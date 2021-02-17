Казахстан планирует рассекретить геологическую информацию по редкоземам

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана планирует рассекретить геологическую информацию, в частности, по редкоземельным металлам.

"Проводится работа по рассекречиванию геологической информации, в том числе будет обеспечен открытый доступ (к информации - ИФ) по отдельным редкоземельным металлам (литий, тантал, ниобий), раннее считавшейся секретной", - говорится в ответе главы ведомства Магзума Мирзагалиева на запрос депутатов нижней палаты парламента (мажилиса).

Ответ министра опубликован на сайте мажилиса.

Указанная работа проводится для "повышения геологической изученности и восполнения минерально-сырьевой базы Казахстана", говорится в письме.

Кроме того, по данным министра, в настоящее время разрабатывается национальный проект по развитию геологоразведочной отрасли.

"В части развития государственного геологического изучения недр и повышения вероятности обнаружения новых перспективных участков подготавливается нормативно-методические инструкции по проведению крупномасштабного регионального геологического изучения недр в масштабе 1: 50 000 современными методами исследования", - проинформировал глава министерства.