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20:09 17.02.2021

Профильный комитет рекомендует Раде принять в целом законопроекты об изменениях в законы об открытости размеров зарплаты в госкомпаниях и "О культуре"

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Профильный комитет рекомендует Раде принять в целом законопроекты об изменениях в законы об открытости размеров зарплаты в госкомпаниях и "О культуре"

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и целом проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, обеспечивающие открытость информации о размере оплаты труда в государственных компаниях (№3952), сообщила заместитель главы комитета Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа").

"Поддержанные комитетом поправки предусматривают распространение требования открытости информации о размере оплаты труда также на коммунальные предприятия и организации", - написала Кравчук в Фейсбуке в среду.

По ее словам, согласно законопроекту информация о зарплатах в госкомпаниях должна публиковаться не только ежемесячно, но и по итогам года - "скрыть миллионные премии не получится".

Народный депутат также подчеркнула, что раскрыть размер зарплат придется всем юридическим лицам публичного права, в том числе и тем, которые созданным опосредованно (например, предприятие, созданное другим государственным предприятием).

Кравчук сообщила, что комитет также рекомендовал парламенту принять во втором чтении и целом законопроект о внесении изменений в закон «О культуре», касающихся общих основ предоставления населению культурных услуг (№4318).

Она рассказала, что комитет согласился с поправками ко второму чтению законопроекта, среди которых - внесение в перечень базовой сети учреждений образования сферы культуры (художественные школы, художественные лицеи, художественные колледжи, учреждения высшего художественного образования).

По ее словам, согласно одобренным поправка к основам государственной политики добавлены такие, как стимулирование развития креативных индустрий и выработка конкурентоспособного креативного продукта, а также защита и сохранение культурных ценностей.

Кроме того предложенные поправки конкретизируют понятие базового набора культурных услуг на уровне ОТГ (объединенных территориальных громад - ИФ).

Народный депутат рассказала, что комитет также предложил Кабмину рассмотреть вопрос введения культурной субвенции для общин, которым не хватает финансовых мощностей для обеспечения своих жителей базовым набором культурных услуг.

"При комитете создана рабочая группа для выработки соответствующих изменений в Бюджетный кодекс, которая до мая 2021 года сформирует предложения", - резюмировала Кравчук.

 

Теги: #гумполитика #рада
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