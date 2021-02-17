Украинская делегация в ТКГ: Представитель РФ не смог ответить на вопрос Кравчука о допуске инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории

Усилия украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в вопросе обеспечения доступа МАГАТЭ на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей пока не дали результата, поскольку российская сторона делает невозможным принятие решения по этому вопросу, заявляют в украинской делегации в ТКГ.

"Глава российской делегации Грызлов в ходе в ходе заседания ТКГ не смог ответить на прямой вопрос главы украинской делегации о допуске инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на оккупированные территории", - сказано в сообщении в Telegram-канале по итогу очередного заседания Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций.

В связи с этим в украинской делегации повторно выразили обеспокоенность нерешенностью вопроса доступа инспекции МАГАТЭ, а также напомнили, что "Украина оставляет за собой право обращаться к мировому сообществу, правительств и организаций с тем, чтобы давление на РФ усиливалось, указанная инспекция была проведена, а Украина смогла выполнить свои обязательства в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного оружия и Дополнительного протокола к этому соглашению".

Также, глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил предоставить, начиная с 24 февраля, автобус-челнок для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ "Золотое", а в случае соответствующего обращения руководства международных гуманитарных организаций - и гуманитарных грузов на территорию временно оккупированных районов.

Раннее украинская сторона заявляла о готовности обеспечить основные технические условия, необходимые для восстановления полноценной работы КПВВ "Счастье" и "Золотое".

Отмечается, что консультации проходят в рабочем режиме.