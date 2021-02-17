РФ обязана исполнить решение ЕСПЧ по Навальному на основании международных обязательств - адвокат

Власти РФ должны исполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении оппозиционера Алексея Навального в связи со взятыми на себя международными обязательствами, заявила "Интерфаксу" адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.

"Российские власти обязаны исполнить требование ЕСПЧ. Это вытекает из взятых РФ на себя международных обязательств", - сказала адвокат.

Она отметила, что "исполнение правила 39 регламента находится под контролем Комитета министров Совета Европы".

ЕСПЧ применил правило 39 регламента суда, определив российскому правительству незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора.

По словам адвоката, такое решение принято ЕСПЧ впервые.

Как следует из опубликованного решения ЕСПЧ, суд принял такое решение, "рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя" с учетом "общих обстоятельств текущего нахождения заявителя под стражей". В суде отметили, что обеспечительные меры были приняты "без ущерба для решения по существу настоящего дела".

Вместе с тем, глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что требование ЕСПЧ неисполнимо и противоречит российскому законодательству, а также является грубым вмешательством в деятельность судебной власти.

Навальный вернулся в Россию 17 января и после прилёта был задержан в аэропорту на основании объявления его в розыск со стороны ФСИН.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.

Согласно решению суда, Навальному засчитано время, проведенное под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году, в срок отбывания наказания из расчета "день в день". По словам его адвоката, фактически оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

Навальный, его сторонники и власти ряда западных стран настаивают, что оппозиционер был отравлен в России боевым нервно-паралитическим веществом. В России заявляют, что западные структуры не предоставили необходимых доказательств отравления, и вся история является антироссийской провокацией.