События

19:04 17.02.2021

Более 200 свиней погибло при пожаре на ферме – полиция

1 мин читать
Более 200 свиней погибло при пожаре на ферме – полиция

Пожар на свинокомплексе сельхозпредприятия в с.Журавка (Черниговская обл) привел к гибели 230 свиней, сообщила пресс-служба полиции Черниговской области в среду.

По данным ведомства, в ночь на 17 февраля возник пожар в одном из сараев свинофермы в с.Журавка Варвинской территориальной общины, в результате чего погибло 230 свиней.

Правоохранители сообщили, что огонь повредил хозяйственное здание, а работники предприятия не пострадали.

Полицейские уточнили, что пожар локализовали спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Прилуцкого райотдела полиции Черниговской области. Правоохранители устанавливают причины и ущерб от пожара.

Теги: #черниговская_область #пожар #свиноферма
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:50 17.02.2021
В Ровно возник пожар в здании облсовета

В Ровно возник пожар в здании облсовета

23:15 15.02.2021
В Пуще Водице под Киевом сгорела подстанция ж/д, детдом и частные дома подключены к дизель-генераторам

В Пуще Водице под Киевом сгорела подстанция ж/д, детдом и частные дома подключены к дизель-генераторам

23:35 12.02.2021
В Черном море у Рыбаковки горел сухогруз, без пострадавших

В Черном море у Рыбаковки горел сухогруз, без пострадавших

13:48 09.02.2021
В Киеве в медкабинете детсада произошло возгорание, спасатели эвакуировали 124 ребенка - ГСЧС

В Киеве в медкабинете детсада произошло возгорание, спасатели эвакуировали 124 ребенка - ГСЧС

06:47 07.02.2021
Спасатели ликвидировали пожар на площади 70 кв м в заведении общественного питания Киева

Спасатели ликвидировали пожар на площади 70 кв м в заведении общественного питания Киева

08:37 06.02.2021
В Святошинском районе произошел пожар на территории одного из продуктовых рынков

В Святошинском районе произошел пожар на территории одного из продуктовых рынков

17:26 04.02.2021
"Запорожсталь" готова помочь областной инфекционной больнице в восстановлении после пожара и запустит в срок новую кислородную станцию

"Запорожсталь" готова помочь областной инфекционной больнице в восстановлении после пожара и запустит в срок новую кислородную станцию

17:25 04.02.2021
Задержан ответственный за противопожарную безопасность в запорожской больнице, где произошел пожар – Офис генпрокурора

Задержан ответственный за противопожарную безопасность в запорожской больнице, где произошел пожар – Офис генпрокурора

17:22 04.02.2021
Причиной пожара в Запорожской больнице могло стать воспламенение воздушно-кислородной смеси, не исключает глава Минздрава

Причиной пожара в Запорожской больнице могло стать воспламенение воздушно-кислородной смеси, не исключает глава Минздрава

12:54 04.02.2021
Пожар в запорожской больнице возник из-за возгорания медоборудования - главврач

Пожар в запорожской больнице возник из-за возгорания медоборудования - главврач

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Обновленное карантинное зонирование начнет действовать в Украине с 24 февраля

Полиция усилит меры безопасности для недопущения провокаций на акциях в годовщину трагических событий на Майдане

На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за "критической ситуации" с коронавирусом

Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

Решение о переходе к адаптивному 4-уровневому карантину в Украине вступит в силу на следующей неделе

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ обязана исполнить решение ЕСПЧ по Навальному на основании международных обязательств - адвокат

Украина и Северная Македония договорились развивать туризм

Супруг британской королевы госпитализирован не из-за COVID-19 - СМИ

Снегопад нарушил движение и затруднил вакцинацию от COVID-19 в странах Ближнего Востока

"Укравтодор" начал подготовку к возможным весенним паводкам

Еврокомиссия одобрила дополнительный двухлетний контракт на 300 млн доз вакцины Moderna

Киев хочет достроить на Северо-Крымском канале дамбу, которая исключит подачу воды в оккупированный Крым

ВАКС отменил постановление НАБУ о приостановлении расследования в отношении Азарова

В Швейцарии планируют с марта разрешить работу магазинов и музеев

Генпрокурор: надо усилить ответственность за преступления против детей и подумать о ратификации Стамбульской конвенции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА