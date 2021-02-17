Более 200 свиней погибло при пожаре на ферме – полиция

Пожар на свинокомплексе сельхозпредприятия в с.Журавка (Черниговская обл) привел к гибели 230 свиней, сообщила пресс-служба полиции Черниговской области в среду.

По данным ведомства, в ночь на 17 февраля возник пожар в одном из сараев свинофермы в с.Журавка Варвинской территориальной общины, в результате чего погибло 230 свиней.

Правоохранители сообщили, что огонь повредил хозяйственное здание, а работники предприятия не пострадали.

Полицейские уточнили, что пожар локализовали спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Прилуцкого райотдела полиции Черниговской области. Правоохранители устанавливают причины и ущерб от пожара.