Генпрокурор: надо усилить ответственность за преступления против детей и подумать о ратификации Стамбульской конвенции

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выступает за необходимость усиления уголовной ответственности за совершение преступлений против детей.

"У меня это вопрос номер один – ратификация Стамбульской конвенции, надо этим заниматься. И надо, наверное, действительно вносить изменения в Уголовный кодекс и, наверное, я даже выйду с этим - нам надо усиливать уголовную ответственность за преступления по отношению к детям", - сказала генпрокурор в среду на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, комментируя ситуацию вокруг информации в соцсетях о фактах жестокости по отношению к детям со стороны стоматолога из г.Ровно.

По словам Венедиктовой, количество преступлений, совершенных по отношению к детям, возросло.

"Это связано с условиями, в которых живет общество, вы видите, какое у нас состояние преступности. Дети и женщины, наверное, сейчас, самые незащищенные слои населения, поэтому надо подумать о ратификации Стамбульской конвенции", - сказала она.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как Стамбульская конвенция) – международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье.