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18:37 17.02.2021

Снегопад нарушил движение и затруднил вакцинацию от COVID-19 в странах Ближнего Востока

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Снегопад нарушил движение и затруднил вакцинацию от COVID-19 в странах Ближнего Востока

В Сирии, Ливане, Иордании и Израиле в среду снегопад привел к нарушению дорожного движения, задержке кампаний по вакцинации от коронавируса и переносу экзаменов в некоторых университетах, сообщает агентство Associated Рress.

Заснеженной оказалась большая часть Сирии, включая столицу Дамаск. В горах провинции Сувайда толщина снежного покрова составила 15 см, а в провинции Хама дороги пришлось расчищать с помощью бульдозеров. Университет Дамаска отменил экзамены в среду и в четверг по всем своим филиалам в Сирии.

На соседний Ливан обрушился шторм "Джойс" с порывами ветра от 85 до 100 км/ч. Он принес сильные дожди и самый сильный снегопад в этом году. Около десяти дорог на востоке и севере страны были закрыты из-за непогоды. Ожидается, что в четверг шторм только усилится.

Израильская метеорологическая служба прогнозирует в среду сильные грозы и низкие температуры в большинстве районов страны, а в высокогорных районах - снегопады.

В Иордании из-за суровых погодных условий приостановили вакцинацию от коронавируса, а школы и университеты отложили занятия. В некоторых районах скорость ветра превышала 100 км/ч.

 

Теги: #ближний_восток #снегопад
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