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18:41 17.02.2021

Супруг британской королевы госпитализирован не из-за COVID-19 - СМИ

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Супруг британской королевы госпитализирован не из-за COVID-19 - СМИ

Супруг королевы Великобритании 99-летний герцог Эдинбургский принц Филипп попал в больницу по причинам, не связанным с коронавирусом COVID-19, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

По данным источника, госпитализация не носила экстренный характер, и герцог приехал в больницу на машине.

Ранее в среду Букингемский дворец сообщил о госпитализации принца Филиппа из-за плохого самочувствия по рекомендации его врача. Представитель дворца уточнил, что речь идет о мере предосторожности.

Ожидается, что принц Филипп проведет в больнице несколько дней. В январе он и британская королева Елизавета II сделали прививку от коронавируса.

 

Теги: #больница #принц_филипп
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