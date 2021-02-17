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18:34 17.02.2021

"Укравтодор" начал подготовку к возможным весенним паводкам

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"Укравтодор" начал подготовку к возможным весенним паводкам

Службы автомобильных дорог в областях начали подготовку к возможным весенним паводкам из-за значительного количества снега.

Как отмечается в сообщении на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook в среду, дорожники, в частности, начали обследовать искусственные сооружения. При этом особое внимание уделяется объектам, которые повредили паводки и наводнения прошлых лет, а также незавершенным мостам-долгостроям.

Кроме того, обследуются места пересечения автомобильными дорогами водных объектов и гидротехнических сооружений с целью выявления потенциально опасных участков.

Теги: #укравтодор #подготовка #паводки
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