"Укравтодор" начал подготовку к возможным весенним паводкам

Службы автомобильных дорог в областях начали подготовку к возможным весенним паводкам из-за значительного количества снега.

Как отмечается в сообщении на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook в среду, дорожники, в частности, начали обследовать искусственные сооружения. При этом особое внимание уделяется объектам, которые повредили паводки и наводнения прошлых лет, а также незавершенным мостам-долгостроям.

Кроме того, обследуются места пересечения автомобильными дорогами водных объектов и гидротехнических сооружений с целью выявления потенциально опасных участков.