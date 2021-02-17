События

18:25 17.02.2021

Еврокомиссия одобрила дополнительный двухлетний контракт на 300 млн доз вакцины Moderna

2 мин читать
Еврокомиссия одобрила дополнительный двухлетний контракт на 300 млн доз вакцины Moderna

Европейская комиссия (ЕК) одобрила в среду второй контракт с фармацевтической компанией Moderna, который предусматривает дополнительную закупку 300 млн доз вакцины против COVID-19 от имени государств-членов ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы обеспечили себе возможность приобретения 300 млн дополнительных доз вакцины против COVID-19, произведенной Moderna, которая уже используется для вакцинации в Европейском союзе", - сообщила председатель Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, это приближает Евросоюз к его главной цели: "как можно быстрее обеспечить всем европейцам доступ к безопасным и эффективным вакцинам". Она отметила, что "с портфелем, насчитывающим до 2,6 млрд доз, мы сможем предоставлять вакцины не только нашим гражданам, но и нашим соседям и партнерам".

В коммюнике Еврокомиссии, опубликованном по этому случаю, отмечается, что контракт предусматривает поставку 150 млн доз в 2021 году и возможность покупки дополнительных 150 млн доз в 2022 году.

"Новый контракт также предусматривает возможность пожертвовать вакцину странам с низким и средним уровнем доходов или перенаправить ее в другие европейские страны", - сказано в сообщении ЕК.

В документе напоминается, что "европейский портфель вакцин", которые будут производиться в Евросоюзе, включает уже подписанные контракты с BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Curevac и Moderna. Этот диверсифицированный портфель вакцин обеспечит Европе доступ к 2,6 млрд доз, как только будет доказана безопасность и эффективность их всех.

ЕК уже выдала разрешения на коммерческое использование в ЕС вакцин: BioNTech/Pfizer 21 декабря 2020 года, Moderna 6 января 2021 года и AstraZeneca 29 января 2021 года.

Теги: #еврокомиссия #moderna
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:15 17.02.2021
Еврокомиссия разработала план защиты от штаммов COVID-19

Еврокомиссия разработала план защиты от штаммов COVID-19

14:46 11.02.2021
ЕК напоминает, что в случае реализации "Северный поток-2" должен соответствовать европейскому законодательству

ЕК напоминает, что в случае реализации "Северный поток-2" должен соответствовать европейскому законодательству

20:51 29.01.2021
Вакцина AstraZeneca допущена на рынок ЕС

Вакцина AstraZeneca допущена на рынок ЕС

18:26 29.01.2021
Еврокомиссия предложила ввести режим контроля над экспортом вакцин от COVID-19 в третьи страны

Еврокомиссия предложила ввести режим контроля над экспортом вакцин от COVID-19 в третьи страны

16:57 25.01.2021
Вакцина от COVID-19 компании Moderna эффективна и против новых штаммов вируса, утверждает разработчик

Вакцина от COVID-19 компании Moderna эффективна и против новых штаммов вируса, утверждает разработчик

10:49 22.01.2021
В США из-за отключения холодильника уничтожены почти 2 тыс. доз вакцины Moderna

В США из-за отключения холодильника уничтожены почти 2 тыс. доз вакцины Moderna

20:11 19.01.2021
Еврокомиссия определила стратегию единого фронта борьбы ЕС с пандемией COVID-19

Еврокомиссия определила стратегию единого фронта борьбы ЕС с пандемией COVID-19

11:47 07.01.2021
Moderna готова поставить в текущем году до 1 млрд доз вакцины от COVID-19

Moderna готова поставить в текущем году до 1 млрд доз вакцины от COVID-19

02:18 07.01.2021
Еврокомиссия разрешила использовать вакцину Moderna против COVID-19 в ЕС

Еврокомиссия разрешила использовать вакцину Moderna против COVID-19 в ЕС

18:14 06.01.2021
Еврокомиссия разрешила использовать вакцину Moderna против COVID-19 в ЕС

Еврокомиссия разрешила использовать вакцину Moderna против COVID-19 в ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Обновленное карантинное зонирование начнет действовать в Украине с 24 февраля

Полиция усилит меры безопасности для недопущения провокаций на акциях в годовщину трагических событий на Майдане

На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за "критической ситуации" с коронавирусом

Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

Решение о переходе к адаптивному 4-уровневому карантину в Украине вступит в силу на следующей неделе

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ обязана исполнить решение ЕСПЧ по Навальному на основании международных обязательств - адвокат

Более 200 свиней погибло при пожаре на ферме – полиция

Украина и Северная Македония договорились развивать туризм

Супруг британской королевы госпитализирован не из-за COVID-19 - СМИ

Снегопад нарушил движение и затруднил вакцинацию от COVID-19 в странах Ближнего Востока

"Укравтодор" начал подготовку к возможным весенним паводкам

Киев хочет достроить на Северо-Крымском канале дамбу, которая исключит подачу воды в оккупированный Крым

ВАКС отменил постановление НАБУ о приостановлении расследования в отношении Азарова

В Швейцарии планируют с марта разрешить работу магазинов и музеев

Генпрокурор: надо усилить ответственность за преступления против детей и подумать о ратификации Стамбульской конвенции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА