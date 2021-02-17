Киев хочет достроить на Северо-Крымском канале дамбу, которая исключит подачу воды в оккупированный Крым

Украина намерена достроить дамбу на Северо-Крымском канале, что исключит возможность подачи воды на временно оккупированный полуостров до момента возвращения его Украине Россией, заявляет постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Дамбу на Северо-Крымском канале в Украине намерены достроить. Поскольку это должно максимально исключить попадание воды во временно оккупированный Россией Крым. Также это должно улучшить меры по мелиорации Херсонщины", - цитирует Кориневича пресс-служба постпредства президента Украинры в АРК на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

По его словам, сейчас существует необходимость достройки дамбы на 107-м километре канала.

На встрече в среду, 17 февраля, с начальником управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко Кориневич подчеркнул, что "Украина не восстановит подачу воды на полуостров до момента его деоккупации".

Участники встречи также обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности, необходимость укрепления сооружений.

Как сообщалось, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что возобновление поставок днепровской воды в аннексированный Крым можно обсуждать только тогда, когда Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины, а также признает себя страной-оккупантом.