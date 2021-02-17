В Швейцарии планируют с марта разрешить работу магазинов и музеев

Правительство Швейцарии надеется со следующего месяца разрешить работу магазинов и музеев, закрытых в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

"Все магазины, вероятно, смогут открыться с 1 марта. Необходимо будет ограничивать количество клиентов как в отдельных магазинах, так и в торговых центрах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Согласно планам властей, с марта смогут возобновить работу музеи и библиотеки, а также зоопарки, ботанические сады и парки аттракционов.

"Число заражений продолжает снижаться последние недели. Однако эпидемиологическая ситуация по-прежнему нестабильная из-за новых более заразных штаммов коронавируса", - отмечает правительство Швейцарии.

Ожидается, что окончательное решение по смягчению ограничений правительство примет 24 февраля, после консультаций с региональными властями.

С начала пандемии в Швейцарии выявили более 545 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 9,8 тыс. человек скончались.