ВАКС отменил постановление НАБУ о приостановлении расследования в отношении Азарова

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 16 февраля удовлетворила ходатайство защитника и отменила постановление детектива Национального антикоррупционного бюро Украины о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего премьер-министра Украины (2010-2014).

"Постановлением детектива НАБУ от 1 февраля 2021г досудебное расследование было приостановлено в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества", - сообщают в пресс-службе ВАКС в среду.

Согласно сообщению, из содержания обжалуемого постановления невозможно установить мотивацию необходимости обращения с запросом о международной правовой помощи в этом уголовном производстве.

"Фактически указанное постановление состоит из фабулы уголовного преступления и одного предложения по выполнению всех необходимых и возможных следственных (розыскных) и других процессуальных действий, а также наличия необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. Вместе с тем, в соответствии с требованиями УПК Украины, мотивировочная часть должна содержать сведения о: содержание обстоятельств, являющихся основаниями для принятия постановления; мотивы принятия постановления, их обоснование и ссылки на положения настоящего Кодекса", - отмечают в суде.

Детектив в судебном заседании не предоставил материалов запроса, которые бы позволили следственному судье установить его соотношение с обстоятельствами уголовного преступления, в совершении которого подозревается лицо. Следственный судья отклонила довод детектива о невозможности приобщить материалы запроса к материалам жалобы учитывая тайну досудебного расследования, поскольку положения ст.222 УПК Украины не опровергают основы состязательности уголовного судопроизводства, которая предусматривает самостоятельное отстаивание стороной обвинения и стороной защиты их правовых позиций, прав, свобод и законных интересов способами, предусмотренными настоящим Кодексом (ч.1 ст.22 УПК Украины), также обязанности детектива обосновать вынесенные им решения (ч.5 ст.110 УПК Украины) и мотивировать постановление о приостановлении предварительного расследования (ч.4 ст.280 УПК Украины).

"Учитывая это, следственный судья отменила постановление детектива НАБУ о приостановлении досудебного расследования", - подытожили в ВАКС.

В сообщении суда не упоминается имя экс-премьера. Как известно, в период с 2010 по 2014 годы премьер-министром Украины был Николай Азаров.