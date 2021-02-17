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18:01 17.02.2021

На Донбассе не зафиксировано нарушений режима тишины с начала суток – штаб ООС

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На Донбассе не зафиксировано нарушений режима тишины с начала суток – штаб ООС

Российские наемники с начала среды не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 17 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

 

Теги: #оос #ситуация
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