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17:53 17.02.2021

Китайцы на праздниках потратили почти на 30% больше, чем год назад

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Китайцы на праздниках потратили почти на 30% больше, чем год назад

Объем продаж в розничной торговле и пищевой промышленности в Китае за выходные по случаю лунного Нового года составил более $127 млрд и почти на 30% превысил показатели прошлого года, сообщило министерство коммерции КНР.

"По данным мониторинга министерства коммерции с кануна Нового года по шестой день первого лунного месяца (11-17 февраля) по всей стране продажи основных розничных и пищевых предприятий составили приблизительно 821 млрд юаней (около $127 млрд), что на 28,7% больше по сравнению с "золотой" новогодней неделей прошлого года", - говорится в сообщении Минкоммерции КНР.

В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост составил только 4,9%.

Жители КНР в этом году отмечали Новый год по восточному календарю 12 февраля, а выходные в стране продолжались до среды. В этом году власти призвали людей не путешествовать из-за пандемии. На этом фоне значительно вырос объем розничной интернет-торговли.

Теги: #китай #новый_год
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