На пост руководителя САП более сотни претендентов - генпрокурор

На должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) претендуют 127 кандидатов, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Ключевым для государства, конечно, сегодня, является конкурс на руководителя САП. ... на эту должность направили свои документы 127 человек", - сказала Венедиктова в среду на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

При этом она уточнила, что это претенденты как на должность руководителя САП, так и на заместителей.

В целом, по ее словам, на три админдолжности в САП более 150 соискателей, документы еще продолжают поступать по почте, несмотря на то, что срок подачи заявок завершён.