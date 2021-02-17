Еврокомиссия разработала план защиты от штаммов COVID-19

Европейская комиссия (ЕК) представила в среду предложения по немедленной подготовке Евросоюза к возросшей угрозе разновидностей коронавируса.

"Нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы все европейцы как можно скорее получили доступ к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19. В то же время быстро появляются новые варианты вируса, и мы должны адаптировать наши действия еще быстрее. Чтобы быть на шаг впереди, сегодня мы запускаем европейский план обеспечения биологической защиты против вариантов COVID-19 под названием "HERA (Health Emergency Response Authority) Incubator"", - объявила на пресс-конференции в Брюсселе председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, этот план "охватывает науку, промышленность и государственные органы и привлекает все доступные ресурсы, чтобы мы могли ответить на этот вызов".

Глава Еврокомиссии пояснила в своем выступлении, что план "HERA Incubator" будет работать с исследователями, биотехнологическими компаниями, производителями и государственными органами в ЕС и во всем мире для обнаружения новых вариантов, обеспечения стимулов для разработки новых и адаптированных вакцин, ускорения процесса утверждения этих вакцин и обеспечения увеличения производственных мощностей.

В материалах к состоявшемуся в среду заседанию Европейской комиссии отмечается, что принять специальные меры сейчас важно, поскольку продолжают появляться новые варианты коронавируса и возникают проблемы с увеличением производства вакцин.

План "HERA Incubator" также послужит для долгосрочной готовности ЕС к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, рассчитывают в Брюсселе.

Фон дер Ляйен назвала основные шаги, которые будут предприняты для повышения готовности к вариантам вируса, разработки адаптированных вакцин и увеличения их промышленного производства.

Во-первых, речь идет о том, чтобы выявлять, анализировать и оценивать варианты вируса. Это включает разработку специализированных тестов для новых вариантов, поддержку работы по секвенированию генома в государствах-членах при финансировании ЕС не менее 75 млн евро, активизацию исследований и обмена данными по вариантам при финансировании в 150 млн евро и другие меры.

Во-вторых, предполагается ускорить нормативное утверждение адаптированных вакцин, как это уже делается с вакцинами от гриппа на основе модели ежегодной вакцины. Будет адаптироваться нормативная база, например, путем изменения нормативной процедуры, что позволит утверждать адаптированную вакцину с меньшим набором дополнительных данных, представляемых в Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

В-третьих, будет наращиваться производство дополнительных вакцин для новых вариантов. ЕК предлагает разработать "добровольный специальный механизм лицензирования для облегчения передачи технологий". ЕС будет содействовать сотрудничеству между предприятиями.

В Брюсселе также отмечают, что объявленные Еврокомиссией меры будут осуществляться в сочетании с глобальным сотрудничеством через Всемирную организацию здравоохранения и глобальными инициативами по вакцинам.

Эти меры также подготовят почву для создания давшего название плану Европейского управления готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и реагирования на них (European Health Emergency Preparedness and Response Authority - HERA).

Этот орган будет строить свою работу на основе выдвинутых ЕК предложений и, как ожидается, послужит постоянной структурой для моделирования рисков, для глобального наблюдения, передачи технологий, производственных мощностей, а также для исследований и разработок вакцин и лекарств.