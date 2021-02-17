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16:50 17.02.2021

В Ровно возник пожар в здании облсовета

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В Ровно возник пожар в здании облсовета

В Ровно в 14:59 среды, 17 февраля, по спецлинии "101" поступило сообщение о задымлении на 2-м этаже областного совета, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"На место происшествия выехали 5 пожарно-спасательных отделений г.Ровно. Сотрудники ГСЧС выясняют причину возникновения возгорания. Жертв и пострадавших нет. Людей из помещения эвакуировали", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава спасателей.

Пожар возник в кабинете площадью 20 кв.м.

В 15:40 пожар был локализован, в 15:22 - ликвидирован.

Теги: #ровно #пожар
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