Супруг британской королевы принц Филипп доставлен в госпиталь

В Великобритании госпитализировали 99-летнего супруга королевы герцога Эдинбургского принца Филиппа из-за плохого самочувствия, сообщает в среду телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

"Его королевское высочество герцог Эдинбургский поступил в госпиталь короля Эдварда VII в Лондоне во вторник вечером. Госпитализация герцога - мера предосторожности, рекомендованная доктором его королевского высочества, после того, как он почувствовал себя нехорошо", - заявил представитель дворца.

Ожидается, что принц Филипп проведет в больнице несколько дней. В январе он и британская королева Елизавета II сделали прививку от коронавируса.