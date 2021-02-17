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16:47 17.02.2021

Супруг британской королевы принц Филипп доставлен в госпиталь

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Супруг британской королевы принц Филипп доставлен в госпиталь

В Великобритании госпитализировали 99-летнего супруга королевы герцога Эдинбургского принца Филиппа из-за плохого самочувствия, сообщает в среду телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

"Его королевское высочество герцог Эдинбургский поступил в госпиталь короля Эдварда VII в Лондоне во вторник вечером. Госпитализация герцога - мера предосторожности, рекомендованная доктором его королевского высочества, после того, как он почувствовал себя нехорошо", - заявил представитель дворца.

Ожидается, что принц Филипп проведет в больнице несколько дней. В январе он и британская королева Елизавета II сделали прививку от коронавируса.

Теги: #принц_филипп #госпитализация
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