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16:33 17.02.2021

Зеленский подписал закон, повышающий размер ежемесячной госпомощи детям с тяжелыми болезнями

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Зеленский подписал закон, повышающий размер ежемесячной госпомощи детям с тяжелыми болезнями

Размер ежемесячной государственной помощи для детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность, повышен до двух прожиточных минимумов, сообщается на сайте президента Украины.

Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский в среду, 17 февраля, "О внесении изменений в статью 187 закона Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно повышения размера помощи на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность" № 1176-IX, принятым Верховной Радой 2 февраля 2021 года.

Согласно документу, размер ежемесячной помощи увеличен в два раза. Она будет распространяться на семьи с детьми, у которых диагностированы следующие тяжелые заболевания: перинатальное поражение нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени, а также на детей, получивших тяжелую травму, требующих трансплантацию органа, паллиативную помощь, которым не установлена инвалидность.

Отмечается, что закон вступит в силу со следующего года.

Теги: #дети #болезни #финпомощь
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