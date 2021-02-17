События

16:08 17.02.2021

Гутерриш предложил G20 координировать глобальную вакцинацию против COVID-19

1 мин читать
Гутерриш предложил G20 координировать глобальную вакцинацию против COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерриш в среду предположил создать в рамках "Большой двадцатки" целевую рабочую группу для подготовки и координации плана по глобальной вакцинации населения против коронавируса COVID-19.

"Миру срочно нужен план по глобальной вакцинации... Я полагаю, что G20 обладает всем необходимым, чтобы создать экстренную целевую рабочую группу. Такая группа может подготовить необходимый нам глобальный план вакцинации, координировать его реализацию и финансирование", - заявил он в ходе заседания СБ ООН.

Гутерриш полагает, что такой подход позволили бы эффективнее проводить вакцинацию и, таким образом, быстрее положить конец пандемии COVID-19.

Теги: #covid_19 #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:14 17.02.2021
Минздрав Украины намерен расширить контакт-центр по COVID-19 в связи с кампанией по вакцинации

Минздрав Украины намерен расширить контакт-центр по COVID-19 в связи с кампанией по вакцинации

09:38 17.02.2021
В Японии стартовала вакцинация от COVID-19

В Японии стартовала вакцинация от COVID-19

09:21 17.02.2021
Ситуация с COVID-19 в США может нормализоваться к следующему Рождеству - Байден

Ситуация с COVID-19 в США может нормализоваться к следующему Рождеству - Байден

18:56 15.02.2021
В США циркулируют схожие с "британским штаммом" семь мутаций COVID-19

В США циркулируют схожие с "британским штаммом" семь мутаций COVID-19

14:56 14.02.2021
В Ливане стартовала вакцинация против COVID-19

В Ливане стартовала вакцинация против COVID-19

13:45 14.02.2021
Суточный прирост заражений COVID-19 в странах Балтии снизился до 1,4 тыс. случаев

Суточный прирост заражений COVID-19 в странах Балтии снизился до 1,4 тыс. случаев

12:50 14.02.2021
В Беларуси за сутки выявлено 1658 случаев COVID-19

В Беларуси за сутки выявлено 1658 случаев COVID-19

12:28 14.02.2021
В Японии разрешили применять вакцину Pfizer от COVID-19

В Японии разрешили применять вакцину Pfizer от COVID-19

11:21 14.02.2021
За сутки COVID-19 заболели 82 жителя Киева

За сутки COVID-19 заболели 82 жителя Киева

18:54 13.02.2021
Зеленский поблагодарил руководство ОАЭ за помощь в борьбе с COVID-19

Зеленский поблагодарил руководство ОАЭ за помощь в борьбе с COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Обновленное карантинное зонирование начнет действовать в Украине с 24 февраля

Полиция усилит меры безопасности для недопущения провокаций на акциях в годовщину трагических событий на Майдане

На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за "критической ситуации" с коронавирусом

Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

Решение о переходе к адаптивному 4-уровневому карантину в Украине вступит в силу на следующей неделе

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон, повышающий размер ежемесячной госпомощи детям с тяжелыми болезнями

В Украине планируют создать Центр стойкости в соответствии со стандартами НАТО

В центре Львова снежная глыба травмировала киевлянина

Обновленное карантинное зонирование начнет действовать в Украине с 24 февраля

Посол Германии предполагает, что поездки по безвизу для украинцев не восстановятся еще несколько месяцев

В Украине мороз ослабнет, местами ожидаются небольшие осадки

Кабмин разрешил обращаться в ЦПАУ для назначения льгот и перерасчета пенсий

Посол Германии отмечает важность проведения судебной реформы в Украине

В Киеве разоблачили хакеров, взламывавших серверы европейских и американских компаний

Большинство американцев предпочли вернуться на работу вместо дополнительных пособий - исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА