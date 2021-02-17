Посол Германии предполагает, что поездки по безвизу для украинцев не восстановятся еще несколько месяцев

Поездки в рамках действия безвизового режима между Украиной и странами Европейского Союза не будут доступны в течение еще нескольких месяцев, предполагает посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

"Поскольку украинцы ездят без визы в Шенгенское пространство, это не только вопрос Германии, это вопрос всех стран в Шенгенском пространстве. Мы, как посольство, уже минимум четыре раза заполняли анкету о ситуации в Украине, и, в принципе, последняя анкета была достаточно позитивна, потому что здесь ситуация сейчас лучше, чем в Германии", - сказала Фельдхузен на виртуальной встрече, которая транслировалась на Facebook во вторник.

"Но мы смотрим не только на две последние недели, потому что дать разрешение, а через две недели забрать - это тоже плохо. Я боюсь, что это будет еще несколько месяцев, но начало вакцинации будет помогать", - добавила дипломат.