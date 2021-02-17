Кабмин разрешил обращаться в ЦПАУ для назначения льгот и перерасчета пенсий

Кабинет министров разрешил обращаться в Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) по вопросам назначения льгот на оплату коммунальных услуг, перерасчета пенсионных выплат, а также назначения социальной помощи неработающим лицам, предоставления адресной помощи внутренне перемещенным лицам.

"Отныне в Центры можно будет обращаться по вопросам назначения льгот на оплату коммунальных услуг, о перерасчете пенсий, назначение социальной помощи неработающему лицу, предоставление адресной помощи внутренне перемещенным лицам и др. Это продолжение нашей политики – государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства в среду.