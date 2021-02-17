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15:28 17.02.2021

Посол Германии отмечает важность проведения судебной реформы в Украине

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Посол Германии отмечает важность проведения судебной реформы в Украине

Реформа децентрализации и судебная реформа являются важными на пути евроинтеграции Украины, отметила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

"Это уже мой 12-й год в Украине, и я действительно хочу сделать вклад, чтобы Украина приблизилась к ЕС и, по моему мнению, есть две очень важные темы. Первая - это реформа децентрализации. В прошлом году мы успешно завершили этап объединения территориальных громад, были очень успешные местные выборы, и сейчас мы еще работаем над тем, какой юридический статус будет у громад, какие финансы они непосредственно получат", - сказала Фельдхузен на виртуальной встрече, которая транслировалась на странице посольства в Facebook в среду.

По ее словам, важно, чтобы громады могли сейчас активно работать в интересах их жителей.

"Но эта реформа, действительно, уже на завершающем этапе. Есть другая реформа, которая почти еще не началась. Это судебная реформа, и, я думаю, что это будет самый важный мой приоритет в этом году", - подчеркнула Фельдхузен.

Посол также указала, что Германия уже получила приглашение принять участие в празднованиях Дня независимости Украины в 2021 году, и добавила, что ожидается визит высокопоставленных гостей из Германии в Украину для участия в первом саммите Крымской платформы 23 августа.

 

Теги: #посол #приоритеты #германия
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