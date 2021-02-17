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15:24 17.02.2021

Большинство американцев предпочли вернуться на работу вместо дополнительных пособий - исследование

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Большинство американцев предпочли вернуться на работу вместо дополнительных пособий - исследование

Более половины американцев, оказавшихся без работы и получавших дополнительное пособие в размере $600 в неделю в соответствии с законом США о реализации мер поддержки американской экономики в условиях пандемии (CARES), вернулись на работу до окончания срока выплаты пособий в конце июля, согласно исследованию JPMorgan Chase Institute.

Исследование основывается на анализе более 44 млн домохозяйств.

Эксперты также установили, что после окончания срока выплаты пособий количество безработных американцев, вернувшихся на работу, увеличилось несущественно.

Между тем без дополнительных выплат американцы израсходовали половину денежных средств, накопленных в период выплаты этих пособий, следует из предыдущего исследования JPMorgan Chase Institute. В тот период американцы, оставшиеся без работы, также увеличили расходы по сравнению с теми, кто продолжал работать.

Расходы безработных домохозяйств на каждый доллар из дополнительных пособий в среднем составляли на $0,29-0,43 больше, чем могли бы быть без выплаты этих пособий, следует из нового исследования.

"Эти данные указывают на важность пособий по безработице, как для семей, так и для экономики в целом, так как почти половину тех, кто на сегодняшний день лишился работы, ждет длительный период безработицы", - говорит сопрезидент JPMorgan Chase Institute Фиона Грейг, которую цитирует MarketWatch.

При этом более 11 млн безработных американцев могут лишиться пособий, если власти США не возобновят действие двух программ в рамках CARES - программы поддержки безработных в условиях пандемии (PUA) и программы компенсации для безработных в чрезвычайных условиях пандемии (PEUC).

Программа PUA позволяет получать пособия самозанятым, фрилансерам, работникам, относящимся к так называемой экономике свободного заработка (gig economy), и независимым подрядчикам.

Американцы также могут прекратить получать дополнительное пособие по безработице в размере $300 в неделю в середине марта, если не будут приняты законодательные меры для продления выплат.

При этом вероятно, что безработные граждане США продолжат получать пособия в увеличенном объеме, учитывая, что эта мера включена в предложенный президентом страны Джо Байденом пакет стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, а также в инициативу, которую поддерживают, как минимум, 10 конгрессменов-республиканцев.

План Байдена предусматривает увеличение размера пособий до $400 в неделю до конца сентября. Республиканцы предлагают сохранить выплаты в объеме $300 в неделю до конца июня.

Теги: #сша #исследование #работа
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