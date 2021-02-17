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15:25 17.02.2021

В Киеве разоблачили хакеров, взламывавших серверы европейских и американских компаний

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В Киеве разоблачили хакеров, взламывавших серверы европейских и американских компаний

Украинские правоохранители совместно с коллегами из Франции и США разоблачили в Киеве группу хакеров, которые осуществляли массовые вмешательства в работу серверов европейских и американских компаний и требовали деньги за украденную информацию (ч. 2 ст . 189, ч. 2 ст. 361 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, начиная с сентября 2020 года злоумышленники, используя вредоносное программное обеспечение, в частности, программу-вымогатель "Egregor Ransomware", предназначенную для кражи персональных данных, паролей, логинов и платежных данных, осуществляли массовые вмешательства в работу серверов компаний США и стран Европы, во время которых похищали конфиденциальные данные.

За их неразглашение, а также за дешифровку пораженных компьютерных сетей хакеры требовали значительные денежные средства.

"По предварительным данным, с использованием вирусной программы было поражено около 150 иностранных компаний. Убытки от деятельности группировки достигают 80 млн долларов США", - сообщают в пресс-службе.

В рамках досудебного расследования проведены обыски на территории Киева: обнаружено и изъято компьютерное и серверное оборудование, с помощью которого хакерами осуществлялась противоправная деятельность.

Участникам группы, в том числе организатору, сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются.

 

Теги: #хакеры
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