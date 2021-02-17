Зеленский дополнил перечень должностей руководителей силовых ведомств для согласования с президентом

Президент Украины Владимир Зеленский дополнил перечень должностей руководителей военных формирований и правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с главой государства.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства в среду.

В соответствии с указом №58/2021 "О внесении изменений в указ президента Украины от 4 июня 2008 года № 516" перечень дополнен пунктом 6 под названием "Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины". В нём указаны новые должности, соответственно "глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", "первый заместитель" и "заместители главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины".

Указ вступает в силу со дня опубликования.