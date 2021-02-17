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15:00 17.02.2021

Киев вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН информацию о незаконных обысках и задержаниях в Крыму

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Киев вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН информацию о незаконных обысках и задержаниях в Крыму

Украина вынесет информацию о противоправной деятельности Российской Федерации в связи с проведением массовых обысков и задержанием шестерых журналистов и общественных активистов в Крыму на рассмотрение сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 февраля, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) в среду.

Обсудить данный вопрос планируют в ходе дебатов по пункту повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест... Призываем международных партнеров предоставить надлежащую оценку незаконным действиям Российской Федерации во временно оккупированном Крыму", - отмечают украинские дипломаты.

Они добавляют, что обыски в домах крымчан Абдулбори Махамадаминова, Азамата Эюпова, Тимура Ялкабова, Ибрагимова Эрнеста, Олега Федорова, Ленура Сейдаметова и Яшара Шихаметова "четко указывают на политически мотивированный характер действий оккупационных властей полуострова".

"Эти действия в очередной раз свидетельствуют о полном игнорировании Москвой основополагающих норм международного гуманитарного права, своих обязательств как государства-оккупанта, готовности к использованию незаконных силовых методов для подавления политического и религиозного инакомыслия и блокировке правозащитной деятельности на временно оккупированной украинской территории", - заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Кроме того, в МИД призвали Российскую Федерацию добросовестно выполнять свои международно-правовые обязательства, в частности, как государства-оккупанта, а именно резолюцию Генассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 "Территориальная целостность Украины" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" 2016-2020 годов, а также приказ Международного суда ООН по применению мер в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также положить конец политическим репрессиям против населения временно оккупированных территорий.

Теги: #крым #генассамблея_оон #обыски #задержания
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