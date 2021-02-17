Полиция усилит меры безопасности для недопущения провокаций на акциях в годовщину трагических событий на Майдане

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко призывает с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности и возможному поверхностному осмотру участников акций, приуроченных к годовщине трагических событий на Майдане Независимости, - это делается во избежание каких-либо провокаций и инцидентов.

"18, 19, 20 февраля будут проходить акции, приуроченные к годовщине трагических событий Революции достоинства. Уже поступило несколько заявок на проведение массовых акций во второй половине дня. Полиция будет усиливать меры безопасности в центральной части города, будут задействованы, в том числе в метрополитене, дополнительные патрули, взрывотехники для проведения проверок и оперативного реагирования на звонки о подозрительных предметах", - рассказал Крищенко агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в заявках указано участие в митингах и шествии до двух тысяч человек, но, скорее всего, вечером в центр столицы прибудут другие киевляне, потому полиция ожидает в центре Киева в эти дни несколько тысяч человек.

"Мы просим с пониманием отнестись к усилению мер безопасности, поверхностному осмотру, ведь могут быть различные провокации извне. Но никаких ограничений доступа или передвижения центральной частью города не будет", - отметил начальник главка.

По его словам, сил полиции и Нацгвардии будет привлечено в достаточном количестве для обеспечения правопорядка и недопущения провокаций.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в настоящее время оперативная информация о готовящихся провокациях, начальник главка сказал: "Мы провокаций всегда ждём. Работаем с СБУ, есть постоянный обмен информацией и взаимодействие, если будет какая-то информация, то будем отрабатывать".

При этом он добавил, что утром 18 февраля будет проходит акция "АвтоЕвроСила", в которой заявлено участие нескольких сотен автомобилей и нескольких тысяч человек, скорее всего, будет ограничено движение по Европейской площади, ул.Институтской, Грушевского до вечера, когда начнется шествие.

Отвечая на вопрос о том, будет ли в этом время проходить акция "SaveФОП", поскольку были обращения, в том числе от семей героев Небесной сотни, о ее приостановлении на время проведения мероприятий, приуроченных к трагическим событиям, Крищенко сказал: "Я лично общался как руководитель полиции Киева с организаторами (акции – ИФ) и они высказывали опасения, что если уйдут с Майдана, то их туда якобы потом не пустят. Так вот, я сказал им, что полиция никоим образом не будет препятствовать их возвращению и продолжению акций после 20-21 февраля". При этом начальник главка добавил, что четкого ответа от "SaveФОП" пока не было.