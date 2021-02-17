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14:21 17.02.2021

Чиновники "Укрзализныци" уличены в краже более 4,5 млн грн на ремонт пригородного вокзала Киева

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Чиновники "Укрзализныци" уличены в краже более 4,5 млн грн на ремонт пригородного вокзала Киева

Сотрудники Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины выявили растрату более 4,5 млн грн должностными лицами одного из структурных подразделений филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця".

Как отмечается в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины, по данному факту открыто уголовное производство по ч.5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Как выяснили правоохранители, должностные лица по отработанной схеме разворовывали государственные средства, выделяемые на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале Киева.

"Чтобы присвоить средства они оформили ряд договоров на выполнение подрядных работ. Фактически ремонт сделали собственными силами, а средства перечислили другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы. Сумма нанесенного ущерба составляет свыше 4,5 млн грн", - цитируется в сообщении начальник Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгений Макаров.

Правоохранители провели семь обысков в Киеве, Киевской и Черниговской областях.

По месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли бухгалтерию и документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.

По факту растраты имущества в особо крупных размерах должностным лицам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

 

Теги: #вокзал #растрата #уз
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