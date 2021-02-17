События

14:08 17.02.2021

Кабмин поддержал инициативу МВД создать сервис, упрощающий покупку нового автомобиля

1 мин читать
Кабмин поддержал инициативу МВД создать сервис, упрощающий покупку нового автомобиля

Правительство поддержало инициативу Министерства внутренних дел Украины по упрощению процедуры приобретения транспортного средства, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Теперь зарегистрировать такси, мотоцикл, грузовик и получить полный комплект документов возможно прямо в автосалоне без посещения СЦ (сервисного центра – ИФ) МВД. Это - очередной шаг к созданию современного государственного сервиса МВД!", - написал Аваков в Twitter в среду.

Как сообщается на сайте МВД, ведомство инициировало новый сервис, который направлен на упрощение процедуры приобретения нового транспортного средства. "Юридическое лицо и граждане, которые приобрели новое транспортное средство, сэкономят свое время и ресурсы… Менее коррупционных рисков, менее времени на оформление, более комфортный сервис", - сказал министр.

Аваков отметил, что Сервисные центры полностью готовы к новому алгоритму работы.

Также в департаменте коммуникации МВД Украины отмечают, что Кабинет министров в среду также поддержал функцию изменения водительского удостоверения в приложении "Действие".

"Правительство Украины поддержало еще одну совместную инициативу МВД и Министерства цифровой трансформации - возможность заказать замену свидетельства водителя как в е-кабинете водителя на http://hsc.gov.ua так и в мобильном приложении "Дия". Онлайн заявка - онлайн оплата - один визит в СЦ. Еще один шаг к государству в смартфоне!", - написал Аваков в Twitter.

Теги: #покупка #автомобили #мвд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:44 12.02.2021
МВД и Нацполиция Украины поддерживают закон об оружии, но против оборота пистолетов - Геращенко

МВД и Нацполиция Украины поддерживают закон об оружии, но против оборота пистолетов - Геращенко

12:35 11.02.2021
Аваков: авиация МВД будет задействована в системе здравоохранения для эвакуации и трансплантологии

Аваков: авиация МВД будет задействована в системе здравоохранения для эвакуации и трансплантологии

19:57 10.02.2021
"Кернел" запросил у АМКУ разрешение на покупку "Каскадагро" и еще 12-ти агрокомпаний Хомутынника

"Кернел" запросил у АМКУ разрешение на покупку "Каскадагро" и еще 12-ти агрокомпаний Хомутынника

12:24 06.02.2021
Более 2 млн грн убытков при растаможке автомобилей - восьми инспекторам на Закарпатье сообщили о подозрении

Более 2 млн грн убытков при растаможке автомобилей - восьми инспекторам на Закарпатье сообщили о подозрении

17:10 04.02.2021
В Киеве открылся новый сервисный центр МВД - Аваков

В Киеве открылся новый сервисный центр МВД - Аваков

16:57 04.02.2021
Шестерых бывших правоохранителей будут судить за преследование черкасских митингующих в 2014 году – Офис генпрокурора

Шестерых бывших правоохранителей будут судить за преследование черкасских митингующих в 2014 году – Офис генпрокурора

22:29 03.02.2021
Подразделения МВД Украины готовы к возможным провокационным действиям сторонников заблокированных телеканалов – Шкиряк

Подразделения МВД Украины готовы к возможным провокационным действиям сторонников заблокированных телеканалов – Шкиряк

18:17 03.02.2021
МВД будет четко выполнять решение СНБО и указ президента о санкциях - Аваков

МВД будет четко выполнять решение СНБО и указ президента о санкциях - Аваков

17:18 02.02.2021
Белорусской оппозиционерке Колесниковой отказали в возбуждении дела о ее похищении

Белорусской оппозиционерке Колесниковой отказали в возбуждении дела о ее похищении

20:37 28.01.2021
Выпуск автомобилей в Британии в 2020г рухнул на 29,3% - наихудший спад с 1984г

Выпуск автомобилей в Британии в 2020г рухнул на 29,3% - наихудший спад с 1984г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция усилит меры безопасности для недопущения провокаций на акциях в годовщину трагических событий на Майдане

На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за "критической ситуации" с коронавирусом

Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

Решение о переходе к адаптивному 4-уровневому карантину в Украине вступит в силу на следующей неделе

Верховный суд оставил без движения для устранения недочетов один из исков телеканала

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН информацию о незаконных обысках и задержаниях в Крыму

Кабмин предлагает урегулировать вопрос электронной переписи населения

Полиция усилит меры безопасности для недопущения провокаций на акциях в годовщину трагических событий на Майдане

На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за "критической ситуации" с коронавирусом

Чиновники "Укрзализныци" уличены в краже более 4,5 млн грн на ремонт пригородного вокзала Киева

Общепит в Украине с 24 февраля сможет работать на час дольше

Шкарлет рассказал об ограничениях в сфере образования во время адаптивного карантина

Ткаченко рассказал о карантинных ограничениях для креативных индустрий с 22 февраля

Кабмин ввел возможность изменять и заказывать удостоверения водителя через "Дию"

Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА