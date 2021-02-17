Кабмин поддержал инициативу МВД создать сервис, упрощающий покупку нового автомобиля
Правительство поддержало инициативу Министерства внутренних дел Украины по упрощению процедуры приобретения транспортного средства, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Теперь зарегистрировать такси, мотоцикл, грузовик и получить полный комплект документов возможно прямо в автосалоне без посещения СЦ (сервисного центра – ИФ) МВД. Это - очередной шаг к созданию современного государственного сервиса МВД!", - написал Аваков в Twitter в среду.
Как сообщается на сайте МВД, ведомство инициировало новый сервис, который направлен на упрощение процедуры приобретения нового транспортного средства. "Юридическое лицо и граждане, которые приобрели новое транспортное средство, сэкономят свое время и ресурсы… Менее коррупционных рисков, менее времени на оформление, более комфортный сервис", - сказал министр.
Аваков отметил, что Сервисные центры полностью готовы к новому алгоритму работы.
Также в департаменте коммуникации МВД Украины отмечают, что Кабинет министров в среду также поддержал функцию изменения водительского удостоверения в приложении "Действие".
"Правительство Украины поддержало еще одну совместную инициативу МВД и Министерства цифровой трансформации - возможность заказать замену свидетельства водителя как в е-кабинете водителя на http://hsc.gov.ua так и в мобильном приложении "Дия". Онлайн заявка - онлайн оплата - один визит в СЦ. Еще один шаг к государству в смартфоне!", - написал Аваков в Twitter.