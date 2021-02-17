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14:07 17.02.2021

Ткаченко рассказал о карантинных ограничениях для креативных индустрий с 22 февраля

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Ткаченко рассказал о карантинных ограничениях для креативных индустрий с 22 февраля

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о карантинных ограничениях для креативных индустрий со следующей недели.

"Со следующей недели Украина возвращается к модели адаптивного карантина, а сам карантин продлен до 30 апреля 2021 года. В частности, с 24 февраля по всей территории Украины начнет действовать "желтая", упрощенная зона карантина", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр отметил, что для сферы культуры, креативных индустрий и религиозных учреждений в "желтой" зоне разрешено:

- проведение массовых (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных и других) мероприятий (в том числе по размещению участников стоя) с участием: до 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе); наполненностью залов до 50% мест в каждом зале.

- прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры, другими субъектами деятельности в сфере культуры с наполненностью залов до 50% мест в каждом зале (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка, в том числе для групп из 2 лиц);

- деятельность гостиниц и санаторно-курортных учреждений.

"Продолжаем посещать учреждения культуры и пользоваться культурно-креативными услугами. Но помним, что в зависимости от эпидемической ситуации, в областях могут устанавливаться различные карантинные ограничения. Напоминаю, что есть четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения. Поэтому обязательно соблюдайте карантинные требования", - добавил Ткаченко.

Теги: #карантин #ограничения #культура
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